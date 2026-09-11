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Сегодня День усекновения головы величайшего пророка - Иоанна Предтечи: вот что обязательно надо знать!

Сегодня День усекновения головы величайшего пророка - Иоанна Предтечи: вот что обязательно надо знать!

Это день памяти великого святого, пророка Иоанна Предтечи, который предвещал приход Спасителя и крестил его в водах Иордана.

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