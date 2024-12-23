«Обидно, да?»: футболистам из Казахстана не нравятся шутки Черчесова

О претензиях к тренеру из России рассказал вратарь «Жениса». Вратарь казахстанского клуба «Женис» Мирослав Лобанцев высказался о шутках главного тренера сборной Станислава Черчесова, которые вызвали критику в местных СМИ.
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