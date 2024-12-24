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Мошенники активизировались перед новым годом

Мошенники активизировались перед новым годом

В предновогодние дни возросло количество рассылок «троянов» под видом благонамеренных поздравлений. «Подарки» могут содержать ссылки, после перехода по которым, на мобильное устройство или компьютер устанавливается вредоносная программа.

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