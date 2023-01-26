В США разблокируют аккаунты 45-го президента Дональда Трампа

Американская корпорация Meta* (признана экстремистской организацией в РФ, запрещена) сообщила о том, что в скором времени возобновит аккаунты в Facebook и Instagram* (обе социальные сети запрещены на территории России) экс-лидера Белого Дома Дональда Трампа.
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