Разработчики Euro Truck Simulator 2 рассказали про свой визит на крупнейшую выставку техникиРазработчики Euro Truck Simulator 2 опубликовали новый эпизод серии SCS On The Road, посвященный визиту на Bauma 2025 – ведущую мировую выставку строительной техники, машин для строительных материалов, горнодобывающей техники, строительной техники и оборудования, которая прошла в Мюнхенском выставочном центре.