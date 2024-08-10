Главу Сергиева Посада задержали

Подозреваются в нарушении закона, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на ТАСС. В региональном ГСУ СК РФ пояснили, что заведено дело в отношении главы Сергиево-Посадского городского округа, подозреваемого в получении взятки.
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