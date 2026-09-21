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Deutsche Bank ожидает спокойной динамики валютных рынков до конца года

Deutsche Bank ожидает спокойной динамики валютных рынков до конца года

Deutsche Bank считает, что валютные рынки в этом году демонстрируют устойчивость, несмотря на значительные колебания цен на сырье и процентных ставок.

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