3 знака зодиака среди женщин, которым не суждено полюбить и выйти замуж

Не всем женщинам одинаково везёт в любви, и дело тут не только в судьбе или случайности. Астрологи говорят, что характер, личные привычки и даже страхи часто мешают представительницам некоторых знаков зодиака построить крепкие отношения.
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