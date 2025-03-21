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Царьград

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Сергей Лавров: 75 лет и множество достижений в российской дипломатии

Сергей Лавров: 75 лет и множество достижений в российской дипломатии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечает 75-летие. Начав карьеру как третий секретарь в МИДе, он достиг руководящей должности, заслужив признание как один из самых эффективных русских министров.

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