"Резидент": представители Кадырова купили информацию о собственниках украинских телеграм-каналов

По данным источника Telegram-канала "Резидент" в офисе президента Украины, британская разведка MI-6 передала в Киев разведданные о покупке представителями Кадырова информации о собственниках/админах украинских телеграм-каналов .
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