"Стал целиться в лицо": в Новосибирске дорожный конфликт едва не закончился стрельбой

Инцидент произошёл на улице Ватутина и попал на запись видеорегистратора.Новосибирский водитель пожаловался на недостойное поведение другого участника дорожного движения, которое закончилось применением оружия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии