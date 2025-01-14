Адвокаты главарей РДК Капустина* и Канахина* обжаловали пожизненные сроки

Как сообщает РИА Новости, адвокаты лидера «Русского добровольческого корпуса» ** (запрещенная в России террористическая организация) Дениса Капустина*, актера Кирилла Канахина* и других фигурантов дела о вторжении в Брянскую область обжаловали их заочные пожизненные сроки, жалобы поступили в Апелляционный военный суд, сообщили РИА Новости в инстанции .
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