Адвокаты главарей РДК Капустина* и Канахина* обжаловали пожизненные сроки

Как сообщает РИА Новости, адвокаты лидера «Русского добровольческого корпуса» ** (запрещенная в России террористическая организация) Дениса Капустина*, актера Кирилла Канахина* и других фигурантов дела о вторжении в Брянскую область обжаловали их заочные пожизненные сроки, жалобы поступили в Апелляционный военный суд, сообщили РИА Новости в инстанции .