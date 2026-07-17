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Иран пригрозил США переходом к наступательным действиям при продолжении ударов

Иран пригрозил США переходом к наступательным действиям при продолжении ударов

Иран предупредил США о возможной смене тактики. По данным агентства Fars, советник верховного лидера Ирана, генерал-майор Мохсен Резаи заявил, что Тегеран перейдет от оборонительных к наступательным действиям, если американские авиаудары по исламской республике продолжатся в течение ближайших двух-трех дней.

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