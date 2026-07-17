Иран пригрозил США переходом к наступательным действиям при продолжении ударов

Иран предупредил США о возможной смене тактики. По данным агентства Fars, советник верховного лидера Ирана, генерал-майор Мохсен Резаи заявил, что Тегеран перейдет от оборонительных к наступательным действиям, если американские авиаудары по исламской республике продолжатся в течение ближайших двух-трех дней.