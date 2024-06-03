Разведка Великобритании завербовала двух китайских чиновников

Министерство государственной безопасности Китая сообщило о скандальном случае шпионажа, в котором замешаны два сотрудника центральных государственных органов КНР, завербованные Службой внешней разведки Соединенного Королевства (MI-6).
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