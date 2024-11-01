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Царьград

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Отвоевать Курщину поможет спецназ КНДР? Эксперт назвал сроки

Вокруг присутствия спецназа КНДР в зоне СВО ходит много слухов. Москва и Пхеньян на вопросы по этой теме отвечают максимально уклончиво, давая простор для фантазий.

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