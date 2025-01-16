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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Bloomberg: что потребует Путин на переговорах с Трампом по Украине

Bloomberg: что потребует Путин на переговорах с Трампом по Украине

Стало известно, что в Катаре уже какое-то время проходят переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники и пытаясь выяснить, что Москва потребует от Киева.

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