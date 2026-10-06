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Тульские новости

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Жительницу Новомосковска оштрафовали за насилие над полицейским

Жительницу Новомосковска оштрафовали за насилие над полицейским

Суд оштрафовал жительницу Новомосковска за применение насилия и оскорбления в отношении полицейского.

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