Прокуратура ФРГ считает, что заказчиком диверсии на "Северных потоках" была Украина

В Германии предъявили обвинение в военном преступлении гражданину Украины Сергею Кузнецову. Он стал первым фигурантом дела о взрывах на "Северных потоках", в отношении которого прокуратура ФРГ направила обвинительное заключение в суд.
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