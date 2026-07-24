Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 766 подписчиков

Прокуратура ФРГ считает, что заказчиком диверсии на "Северных потоках" была Украина

Прокуратура ФРГ считает, что заказчиком диверсии на "Северных потоках" была Украина

В Германии предъявили обвинение в военном преступлении гражданину Украины Сергею Кузнецову. Он стал первым фигурантом дела о взрывах на "Северных потоках", в отношении которого прокуратура ФРГ направила обвинительное заключение в суд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии