Глава 10T Holdings прогнозирует достижение BTC цены в $200 000

Генеральный директор частной инвестиционной компании 10T Holdings Дэн Тапьеро считает, что в сочетании с возросшим спросом на BTC из-за ETF и предстоящим шоком предложения в результате халвинга, у криптовалюты есть потенциал роста.
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