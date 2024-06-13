От дождя до солнца – один шаг: погода на Кубани готовит сюрприз

В регионе будет небольшая облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза, а в некоторых районах ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20-23 метров в секунду.
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