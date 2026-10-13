Собянин рассказал, как Москва поможет школьникам углублённо изучать физику

С этого учебного года в Москве открыта физико-математическая вертикаль для учеников 7–9-х классов. Сергей Собянин сообщил: к проекту присоединилось более 160 школ, в профильные классы записались свыше 6,6 тысячи ребят.
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