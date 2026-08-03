Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 431 подписчик

Агроном Терентьев поделился лайфхаком для спасения поврежденных веток

Агроном Терентьев поделился лайфхаком для спасения поврежденных веток

Сезон сбора яблок и груш в самом разгаре. Однако чем богаче урожай, тем выше риск повреждений: под тяжестью плодов ветви ломаются, и от того, насколько грамотно вы обработаете рану, зависит здоровье всего дерева.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии