Агроном Терентьев поделился лайфхаком для спасения поврежденных веток

Сезон сбора яблок и груш в самом разгаре. Однако чем богаче урожай, тем выше риск повреждений: под тяжестью плодов ветви ломаются, и от того, насколько грамотно вы обработаете рану, зависит здоровье всего дерева.
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