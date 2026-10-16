Российскую сертификацию Li L8, он же , уже прошел – до старта продаж остались считаные шаги. Об этом 16 октября рассказали в пресс-службе китайской компании.
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