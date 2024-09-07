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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Путин снова поставил в тупик США

Путин снова поставил в тупик США

Гений про злодейства Военный министр США наговорил себе на статью А вот этот страшненький из США - спецпрокурор он вроде называется - что опять несет? Чего он прицепился к министру военно-морских сил? У военно-морских сил и без того напряженка, а к ним со своими претензиями лезет прокурор.

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Комментарии
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Vladimir Soukhatchev
А Камала чем хуже? Камала ничем не хуже хохочущей гиены! Ни по громкости, ни по продолжительности ее безумного хохота!
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12 час.
Владимир Алтайцев
Не  ведомо  мне, что думает  Путин, и это нормально - люди такого ранга  никогда  не говорят открыто о  своих планах. Но  для  меня  одинаково  неприемлемы  ни Трамп, ни Харрис, ни  кто-либо  другой. Там все  гиены. Хотя  я  ошибаюсь - гиены  приносят пользу  природе, сжирая  падаль, не  дают рас пространяться  вирусам и  микробам  вредным. А  США  несут всему  миру  только  мерзость.
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11 час.
валерия
Смотришь на фото этих пиндосов и  поражаешься тому, какие же у них тупые морды и пустые глаза, даже, когда улыбка шире рта.....Вот что значит выражение -  душа отражается на лице....
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9 час.

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