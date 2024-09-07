Путин снова поставил в тупик США

А Камала чем хуже? Камала ничем не хуже хохочущей гиены! Ни по громкости, ни по продолжительности ее безумного хохота!

Владимир Алтайцев

Не ведомо мне, что думает Путин, и это нормально - люди такого ранга никогда не говорят открыто о своих планах. Но для меня одинаково неприемлемы ни Трамп, ни Харрис, ни кто-либо другой. Там все гиены. Хотя я ошибаюсь - гиены приносят пользу природе, сжирая падаль, не дают рас пространяться вирусам и микробам вредным. А США несут всему миру только мерзость.