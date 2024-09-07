Гений про злодейства Военный министр США наговорил себе на статью А вот этот страшненький из США - спецпрокурор он вроде называется - что опять несет? Чего он прицепился к министру военно-морских сил? У военно-морских сил и без того напряженка, а к ним со своими претензиями лезет прокурор.
Путин снова поставил в тупик США
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Vladimir Soukhatchev
А Камала чем хуже? Камала ничем не хуже хохочущей гиены! Ни по громкости, ни по продолжительности ее безумного хохота!
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12 час.
Владимир Алтайцев
Не ведомо мне, что думает Путин, и это нормально - люди такого ранга никогда не говорят открыто о своих планах. Но для меня одинаково неприемлемы ни Трамп, ни Харрис, ни кто-либо другой. Там все гиены. Хотя я ошибаюсь - гиены приносят пользу природе, сжирая падаль, не дают рас пространяться вирусам и микробам вредным. А США несут всему миру только мерзость.
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11 час.
валерия
Смотришь на фото этих пиндосов и поражаешься тому, какие же у них тупые морды и пустые глаза, даже, когда улыбка шире рта.....Вот что значит выражение - душа отражается на лице....
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9 час.
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