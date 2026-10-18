Завтра неожиданно похолодает до +5 ночью и до +9 днём. Что принесёт новый ветер и изменится ли влажность воздуха?Сегодня, 18 октября, температура воздуха держится на отметке +15 градусов.
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