ЭГ: как россияне поддержали отмененную после «голой» вечеринки Ивлеевой Лолиту

После скандала, связанного с участием в «голой вечеринке» Насти Ивлеевой, карьера певицы Лолиты Милявской подверглась значительным изменениям: ее номера были исключены из новогодних телепрограмм, а запланированный концерт отменен.
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