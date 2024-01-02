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ЭГ: как россияне поддержали отмененную после «голой» вечеринки Ивлеевой Лолиту

ЭГ: как россияне поддержали отмененную после «голой» вечеринки Ивлеевой Лолиту

После скандала, связанного с участием в «голой вечеринке» Насти Ивлеевой, карьера певицы Лолиты Милявской подверглась значительным изменениям: ее номера были исключены из новогодних телепрограмм, а запланированный концерт отменен.

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Комментарии
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Валерий Бирюков
Дык, там же стреляють...
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1 д.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
Она чисто жидовско -украинская мразь и эта корова за бабло кому угодно насрет в душу , хоть и всей России .Надо судить мразь
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1 д.
Вадим Терещенко
После этого мракобесия, брезгливость к этой московской тусне стала ещё больше.
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20 час.

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