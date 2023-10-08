10 чудесных городов, которые вы должны посетить хотя бы один раз

Вряд ли кто-нибудь откажется от возможности посетить один из лучших городов мира. Они так и манят нас своими разнообразными возможностями: одни могут похвастаться великими достижениями искусства и культуры, кухня других известна по всему миру, а третьи привлекают путешественников роскошными отелями и романтическими местами.