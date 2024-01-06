В селе на Западе Украины отказались сносить памятник советскому солдату

Администрация села Пушкино в украинском Закарпатье отказалась сносить памятник советскому солдату. Глава администрации поселения Степан Ковач объяснил, что решение сохранить памятник было ранее принято и единогласно подтверждено в декабре 2023 года на общем собрании жителей.
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