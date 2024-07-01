В Муниципальном культурном центре прошел федеральный этап Всероссийской ярмарки вакансий "Работа России. Время возможностей"

Федеральный этап Всероссийской ярмарки занятости "Работа России. Время возможностей". В мероприятии приняли участие около 30 работодателей, которые предложили более 700 вакансий различным категориям участников.
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