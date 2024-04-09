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Представители стран ЕС установили ограничение на ввоз сельхозпродукции с Украины

Представители стран ЕС установили ограничение на ввоз сельхозпродукции с Украины

Представители стран — членов Европейского союза и депутаты Европарламента предварительно согласовали решение о продлении беспошлинного ввоза сельхозтоваров Украины до 5 июня 2025 года.

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Комментарии
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Eduard
Какже так?Как же лояльная-солидарность?
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