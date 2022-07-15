Штаты уже определились, кто возглавит Украину после внезапной смерти Зеленского

В США появились факты, что «правая рука» Зеленского — путинский агент На фото: президент Украины Владимир Зеленский и глава офиса президента Андрей Ермак (справа) (Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Planet Pix via ZUMA Press Wire/TASS) Американские газеты много пишут о письме-бомбе конгрессмена украинского происхождения Виктории Спартц (в девичестве Кульгейко, уроженки Носовки Черниговской области) главе Белого дома Байдену с просьбой о проведении специального брифинга о процедурах надзора, проводимых в отношении Андрея Ермака, главы Офиса президента Зеленского.