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Штаты уже определились, кто возглавит Украину после внезапной смерти Зеленского

Штаты уже определились, кто возглавит Украину после внезапной смерти Зеленского

В США появились факты, что «правая рука» Зеленского — путинский агент На фото: президент Украины Владимир Зеленский и глава офиса президента Андрей Ермак (справа) (Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Planet Pix via ZUMA Press Wire/TASS) Американские газеты много пишут о письме-бомбе конгрессмена украинского происхождения Виктории Спартц (в девичестве Кульгейко, уроженки Носовки Черниговской области) главе Белого дома Байдену с просьбой о проведении специального брифинга о процедурах надзора, проводимых в отношении Андрея Ермака, главы Офиса президента Зеленского.

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