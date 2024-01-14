Красивый и загадочный: можно ли держать папоротник дома Алёна ЮрьеваМногим из нас не хватает ярких красок в холодное время года, и создание уютного зимнего сада с комнатными растениями становится прекрасным способом привнести жизнь в наше жилище.
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