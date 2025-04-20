Bloomberg: МВФ ухудшит прогноз роста мировой экономики из-за пошлин Трампа.

Скорректировать ожидания относительно роста мировой экономики в связи с введением торговых ограничений, инициированных администрацией президента США Дональда Трампа, намерен Международный валютный фонд (МВФ), 20 апреля пишет агентство Bloomberg.
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