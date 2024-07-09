В двух российских регионах объявили об угрозе атак беспилотников

В двух регионах России объявлена угроза атак беспилотников. В Курской области об этом в Telegram-канале предупредил врио главы региона Алексей Смирнов, а в Белгородской области проинформировала региональная служба по чрезвычайным ситуациям.
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