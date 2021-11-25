Всё об оружии

74 212 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolay Stepanov
    Не нужна нам бандеровская Украина.«Профукали свою с...
  • Belitskyi Belitskyi
    А почему не указывать национальность? если преступник казах, азербаджанец или дагестанец, так и напиши. Может просто ...Кадыров: В России...
  • Belitskyi Belitskyi
    А почему не указывать национальность? если преступник казах, азербаджанец или дагестанец, так и напиши. Может просто ...Кадыров: В России...

Болгария потеплеет к России

Болгария потеплеет к России

В Болгарии наступает новая политическая эра. Эта эра должна быть избавлена от того негатива в адрес России, который отличал болгарскую политику последние 12 лет.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх