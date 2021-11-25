Болгария потеплеет к России

В Болгарии наступает новая политическая эра. Эта эра должна быть избавлена от того негатива в адрес России, который отличал болгарскую политику последние 12 лет.
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