Наталья Сергунина: Московские экспортеры получат поддержку города

Столичные предприниматели-экспортеры могут подать заявку на финансовую поддержку. Представители малого и среднего предпринимательства (МСП), реализующие свою продукцию в дружественных странах, могут получить 10% от суммы внешнеторгового договора, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
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