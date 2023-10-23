Наталья Сергунина: Московские экспортеры получат поддержку города

Столичные предприниматели-экспортеры могут подать заявку на финансовую поддержку. Представители малого и среднего предпринимательства (МСП), реализующие свою продукцию в дружественных странах, могут получить 10% от суммы внешнеторгового договора, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.