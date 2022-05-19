Венесуэла приветствует позицию Мексики по поводу саммита стран Америк

Власти Венесуэлы приветствуют смелую позицию президента Лопеса Обрадора, который выступает за многообразную и инклюзивную Америку, заявил министр иностранных дел Боливарианской республики Карлос Фариа на своей странице в социальной сети Twitter.
Власти Венесуэлы приветствуют смелую позицию президента Лопеса Обрадора, который выступает за многообразную и инклюзивную Америку, заявил министр иностранных дел Боливарианской республики Карлос Фариа на своей странице в социальной сети Twitter.
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