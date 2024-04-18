11 вещиц из советского прошлого, которые у многих есть в квартирах до сих пор

Нам кажется, что Советский Союз вместе с его привычками и модой ушел в далекое прошлое, но на самом деле многие вещи, которыми пользовались наши мамы и бабушки, до сих пор присутствуют в некоторых квартирах.
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