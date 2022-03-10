Происшествия

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В Сахалинской области полицией в суд передано дело об организации незаконной миграции

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела по обвинению уроженца ближнего зарубежья и двух местных жительниц в организации незаконной миграции.

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