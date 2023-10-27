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Сельхозкомплекс «Ноябрьский» внедряет бережливые технологии

Сельхозкомплекс «Ноябрьский» внедряет бережливые технологии

Сельхозкомплекс «Ноябрьский» приступил к внедрению бережливых технологий. Они помогут предприятию улучшить производительность: оптимизировать процессы, сократить издержки, снизить себестоимость и повысить качество молочной продукции.

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