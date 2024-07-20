Чемпион мира по кикбоксингу Хасиков пожелал Минееву победы в бою с Исмаиловым

Предстоящий боксерский поединок между бойцами смешанного стиля Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым на Live Арене в Одинцове прокомментировал чемпион мира по кикбоксингу и глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.