Чемпион мира по кикбоксингу Хасиков пожелал Минееву победы в бою с Исмаиловым

Предстоящий боксерский поединок между бойцами смешанного стиля Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым на Live Арене в Одинцове прокомментировал чемпион мира по кикбоксингу и глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.
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