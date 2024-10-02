В отношении гражданина, пытавшегося сбыть во Владимире смертельно опасный наркотик карфентанил и дать взятку полицейским, возбуждены уголовные дела

22 сентября у одного из домов на улице Пичугина в городе Владимире сотрудниками Росгвардии был замечен подозрительный мужчина, который, увидев правоохранителей, выбросил на землю несколько фольгированных свертков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Экипажи Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области
- В Санкт-Петербурге полицейские задержали супругов по подозрению в незаконной легализации мигрантов через «резиновые» хостелы
- Артиллеристы группировки войск «Восток» применяют тактику огневой карусели при поддержке наступательных действий штурмовых подразделений на Южно-Донецком направлении СВО
Свежие комментарии