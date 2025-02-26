Правительство Казахстана выделило более 116 млрд тенге для поддержки аграриев

Алматы, 25 февраля /Синьхуа/ -- Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов подписал постановление, согласно которому из резерва правительства будет выделено более 116 млрд тенге /1 доллар США равен 498,44 казахстанского тенге/ для поддержки отечественной сельскохозяйственной отрасли.
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