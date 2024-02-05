Не 90, а 340 тысяч, это могут быть не "учения" НАТО

Олег Самойлов

Во как! "...у них такой опыт имеют от силы двести тысяч человек, которые участвовали в локальных конфликтах на Ближнем Востоке или в Африке..."! Это КАКОЙ же "опыт" у пиндосрани со прихлебатели? В Афганистане этих войск НАТО было около 50000, но воевал по факту только личный состав Талибана, а эта "мощь" натовская могла либо сидеть по своим базам за трехметровыми дувалами или бомбить с высот, недосягаемых Стингерами и Иголками! Вот и весь их "боевой" опыт! Ну, еще есть у них "опыт" резвенького беге на скорость от войск противника! И вообще, пиндосрань воевать может только чужими руками, как, например, сейчас, украинскими! Другие способы ведения войны для пиндосрани со холопы ИСКЛЮЧЕНЫ! И они ВСЕ прекрасно знают, ЧЕМ закончится нападение на Россию!