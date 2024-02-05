Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Не 90, а 340 тысяч, это могут быть не "учения" НАТО

Не 90, а 340 тысяч, это могут быть не "учения" НАТО

Итак, военные учения НАТО уже начались в Прибалтике, а спустя несколько дней стартовали в Финляндии, Швеции, Норвегии и акватории Балтийского моря.

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Комментарии
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лина любимцева
От этих западных тварей чего угодно можно ожидать...
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6 час.
лл
лина любимцева
Нам бы тут ответить...
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6 час.
Олег Самойлов
Во как! &quot;...у них такой опыт имеют от силы двести тысяч человек, которые участвовали в локальных конфликтах на Ближнем Востоке или в Африке...&quot;! Это КАКОЙ же &quot;опыт&quot; у пиндосрани со прихлебатели? В Афганистане этих войск НАТО было около 50000, но воевал по факту только личный состав Талибана, а эта &quot;мощь&quot; натовская могла либо сидеть по своим базам за трехметровыми дувалами или бомбить с высот, недосягаемых Стингерами и Иголками! Вот и весь их &quot;боевой&quot; опыт! Ну, еще есть у них &quot;опыт&quot; резвенького беге на скорость от войск противника! И вообще, пиндосрань воевать может только чужими руками, как, например, сейчас, украинскими! Другие способы ведения войны для пиндосрани со холопы  ИСКЛЮЧЕНЫ! И они ВСЕ прекрасно знают, ЧЕМ закончится нападение на Россию!
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1 час.

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