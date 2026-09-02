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Журнал «Профиль»

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Минфин разместил облигации на 1 трлн рублей после полуторамесячного перерыва

Минфин разместил облигации на 1 трлн рублей после полуторамесячного перерыва

Аукцион по облигациям федерального займа с переменным купоном (ОФЗ-ПК) серии 29031 прошел сегодня, 2 сентября 2026 года, в среду, сообщают в Минфине.

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