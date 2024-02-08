Встречаем китайский Новый год Дракона: каким знакам он принесет счастье Алёна ЮрьеваС наступлением китайского Нового года каждый из двенадцати знаков китайского зодиака ожидает свою долю счастья и благополучия в год Зеленого Деревянного Дракона.