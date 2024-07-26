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Эванс о том, что они с Марреем соревнуются за значки других стран в Олимпийской деревне: «Энди использует свою известность как несправедливое преимущество»

Эванс о том, что они с Марреем соревнуются за значки других стран в Олимпийской деревне: «Энди использует свою известность как несправедливое преимущество»

Эванс и Маррей сыграют в паре на Играх в Париже. «Я всегда знал Энди как человека, который любит соревноваться, но на этой неделе в Олимпийской деревне он вышел на новый уровень.

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