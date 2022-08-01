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Восстановление ДНР и ЛНР не станет в ущерб развитию регионам РФ — Хуснуллин

Восстановление ДНР и ЛНР не станет в ущерб развитию регионам РФ — Хуснуллин

Средства на восстановление территорий ДНР и ЛНР не берутся из бюджета, предусмотренного для развития регионов России, сокращения расходов на развитие регионов РФ не планируется, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, 1 августа сообщает РБК.

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