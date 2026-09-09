Психолог Лысакова: при выборе ОГЭ важно учитывать способности школьника

Психолог Анастасия Лысакова выразила мнение, что предметы ОГЭ лучше выбирать так, чтобы после девятого класса у ребёнка сохранялась возможность как поступить в колледж, так и продолжить обучение в десятом классе.
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