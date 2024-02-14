В России стоимость кроссовок за год упала на 32%

Несмотря на увеличение спроса, цены на кроссовки в России в 2023 году снизились на 32,4%. Об этом говорится в годовом обзоре рынка обуви, подготовленном на основе данных государственной системы маркировки «Честный знак», с которым ознакомились «Известия» 14 февраля.